Che cos’è la genitorialità sociale? A Milano la prima “assemblea civica estratta a sorte” Come partecipare

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il 19 e il 20 ottobre, all’Università Statale di, si terrà lain Italia, dedicata alla. Un evento che ha l’obiettivo di mettere al centro del dibattito pubblico i cittadini stessi. Si tratta di uno strumento innovativo, utilizzato da qualche anno in molti paesi all’estero, tra cui Francia, Spagna e Irlanda, per dibattere di temi di grande rilevanzail fine vita, l’aborto e il cambiamento climatico. Leggi anche › Eutanasia, dopo il no al referendum crescono le richieste per saperemorire all’estero ...

'è l'impeachment Impeachment dal latino impetere "accusare", è la messa in stato d'accusa di un pubblico ufficiale. L'istituto giuridico, nato in Inghilterra a partire dal 1376, nell'...Nel caso di reati procedibili d'ufficio non v'è dubbiochiunque è legittimato a sporgere denuncia.'è la costituzione di parte civile La costituzione di parte civile è l'atto formale con cui ...

Che cos’è la sindrome di Klinefelter Humanitas

Urso: "Valuteremo accisa mobile". Che cos'è e gli effetti sul prezzo della benzina ilGiornale.it

A dialogare e scambiarsi opinioni non saranno quindi politici o addetti ai lavori, ma cittadine e cittadini estratti a sorte che andranno a formare un campione rappresentativo di ogni fascia della ...Da ieri sera, infatti, quando la sua povera carcassa è stata rinvenuta nella Val Bondone, nel territorio comunale di Sella Giudicarie, si teme anche per la per la sorte del suo cucciolo che, al ...