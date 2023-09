Che cosa si sono detti Garcia e i calciatori? Boh Fatto sta che è tornato il Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 settembre 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 6° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Dopo gli ergastolani, i Ceramisti puniscono anche i Suninter. E si autoproclamano determinanti per un campionato che si annuncia molto equilibrato. Vittoria che ha un nome e una luce: Domenico Berardi. Singolare la carriera di questo autentico campione che, non ha mai giocato una sola partita in Champions. Pare per sua scelta. Con rifiuto sistematico delle grandi squadre, pur di rimanere lì, in Emilia. Esprimendo quel senso di appartenenza sempre più raro. Vince lui a San Siro. Prima con una magia libera Bajrami per il pareggio. Poi con il capolavoro da fuori area per il vantaggio. La reazione interista non arriva. E così arriva la prima scoppola. Mica puoi vincerle tutte. Si ferma l’Inter e i Diavoli ne profittano per l’aggancio. Reclamando l’attenzione dovuta. Cianche loro. E mi sembrano più ...