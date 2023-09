(Di giovedì 28 settembre 2023) L'Italia ha la suadi, ovvero unadov'è possibile "misurare i parametri essenziali per comprendere il clima, cioè temperatura e umidità, vento, ...

Alla fine di settembre 2023, in occasione del 25° anno della sua scomparsa (e dagli Ottanta dalla sua nascita) nascerà a Milano una manifestazione ...

I livelli di deforestazione in Brasile si stanno riducendo parecchio grazie agli sforzi messi in atto dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva. ...

Miss Italia non cambia. Il concorso di bellezza non apre alle transgender , almeno per il momento. Patrizia Mirigliani, patron del contest, non usa ...

Momenti di tensione durante quella che sarebbe dovuta essere una manifestazione pacifica in ricordo di una ragazza uccisa. Gli amici di Michelle ...

Le immagini satellitari mostrano la città di Derna , in Libia , dall’alto prima e dopo le Inondazioni che hanno messo in ginocchio l’est del Paese. ...

A parlare è stato il climatologo Luca Mercalli, in occasione dellaclimatologica di riferimento italiana a Nichelino (Torino), non distante dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi (...L'Italia ha la suaclimatologica di riferimento, ovvero unadov'è possibile "misurare i parametri essenziali per comprendere il clima, cioè temperatura e umidità, vento, radiazione (anche ...

Nasce a Stupinigi la prima stazione climatologica di riferimento italiana La Repubblica

C'è la prima stazione climatologica di riferimento italiana Tiscali Notizie

Gli esperti di clima e di misure, "climatologi e metrologi per anni non si sono parlati molto e l'inaugurazione di oggi è un atto simbolico in questo senso, che vede collaborare la Smi (Società meteor ...La prima pattuglia ha tentato un inseguimento nei confronti dei malviventi, che, però, sono riusciti a sfuggire. Nella stazione di servizio, sono arrivati i carabinieri che hanno avvertito il ...