Lo annuncia una nota di. Il Consiglio ha inoltre dato illibera alla politica generale sul Responsible Procurement che definisce i principi ispiratori e le modalità operative per promuovere ...... Luca D'Agnese, Direttore Policy, Valutazione e Advisory• Livio Gigliuto, Presidente ...II A seguire ci sarà l'inaugurazione ufficiale e il tour del nuovo hub Talent Garden (accesso daS. ...

Cdp, via libera a nuove operazioni per 1 miliardo Agenzia ANSA

Al via la seconda edizione dell'Acceleratore Franco-Italiano per ... CDP

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a nuove operazioni a favore di imprese ... come annunciato in una nota di Cdp. Inoltre, è stata approvata la politica ...Via libera dal consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti a nuove operazioni a favore di imprese, territori, infrastrutture e cooperazione internazionale per un valore complessivo di 1 ...