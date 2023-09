Castelfiorentino | donna uccisa a colpi di pistola | terrore in strada

La vittima è una 35enne Omicidio oggi a Castelfiorentino . Una donna è stata uccisa questa sera in via Galvani nella località in provincia di ...

Klodiana Vefa, 36 anni, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in strada. Si sta cercando di rintracciare il marito, che non conviveva più con la ...

