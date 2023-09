Caso Osimhen e falso in bilancio | De Laurentiis dribbla il Tapiro di Striscia

Nonostante la convincente vittoria contro l’Udinese, in casa Napoli continua a far discutere il caso Osimhen. E su questo è Arriva to il comunicato ...

... i risultati altalenanti dopo la trionfale corsa Scudetto dell'anno scorso e il '': l'inviato di Striscia ha cercato con ironia di chiederne conto a De Laurentiis, intercettato alla ...... in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creativita', senza avere avuto, nelche ha visto protagonista, alcuna intenzione di ...

Caso Osimhen, il Napoli chiarisce: "Mai voluto offendere, rifiutata ogni offerta in estate" Corriere dello Sport

BREAKING – Il Napoli chiude il caso Osimhen: “Mai voluto offenderlo”. La nota ufficiale SOS Fanta

Non arrivano buone notizie in casa Lazio. Nel match di ieri contro il Torino, in seguito a uno scontro con Duvan Zapata, Alessio Romagnoli ha riportato una frattura composta delle ossa nasali.Sul caso relativo al trasferimento dal Lille al Napoli di Osimhen si è espresso nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport l’avvocato Mattia Grassani: “Vi spiego perché il Napoli non rischia ...