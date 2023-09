Caso Negreira | perquisita la sede degli arbitri spagnoli! La ricostruzione

(Di giovedì 28 settembre 2023)laspagnoli: lasu quanto accaduto nella mattinata di oggi L’agenzia di stampa EFE riferisce di una perquisizione della Polizia nellaspagnoli nella mattinata di oggi, ocn l’obiettivo di trovare nuove prove sul, che vede coinvolto il Barcellona e che riguarda alcuni pagamenti erogati negli anni dal club catalano a vantaggio dell’ex vicepresidente del comitato arbitrale iberico. L’ipotesi di reato è quella di corruzione passiva per quel che riguardae il figlio, che avrebbero ricevuto circa 7 milioni e mezzo di euro in 17 anni dal club catalano. Coinvolti gli ex ...

Come riportato da SportMediaset, il Barcellona è stato accusato di corruzione per il caso Negreira . Ecco i rischi

IlVinicius, ilRubiales e ilsi sommano. In questodobbiamo continuare a indagare per chiarire il livello di influenza cheha avuto su promozioni e ......tasche dell'ex vicepresidente del Comitato tecnico degli Arbitri spagnolo José Maria Enriquez, in un periodo che va dal 2001 al 2018. La situazione però è peggiorata per i blaugrana a...

Caso Negreira, il Barcellona accusato di corruzione - Sportmediaset Sport Mediaset

CLAMOROSO Barcellona accusato di corruzione nel caso Negreira. Indagini anche per riciclaggio, perquisite le sedi di ... Calciomercato.com

Terremoto in Liga. Nella mattinata del 28 settembre la polizia spagnola ha fatto irruzione negli uffici della Federcalcio spagnola alla ricerca di indizi sul "caso Negreira", ovvero l'inchiesta sui ...Il Barcellona è stato accusato di corruzione per il «caso Negreira» e in mattinata la Guardia Civil ha perquisito gli uffici del Comitato Tecnico Arbitrale (CTA) nella sede della Federcalcio spagnola.