Caso Antony | l’ex fidanzata in arrivo in Inghilterra per farsi interrogare

Continua a tenere banco in Inghilterra il caso Antony . Accusato di violenza domestica da parte della sua ex compagna e denunciato in seguito...

Svolta in arrivo per l'indagine a carico di, l'attaccante del Manchester United accusato di violenza privata dall'ex fidanzata Gabriela Cavallin. Poche ore dopo che il brasiliano si è detto pronto a collaborare con la polizia, arriva ...La settimana scorsa il Segretario di StatoBlinken ha dichiarato di essere "molto fiducioso ... poiché non si trattava di undisperato neanche lontanamente così grave come lo sarà l'Ucraina.

Caso Antony, il brasiliano ha deciso di collaborare con la polizia ItaSportPress

Il caso Antony, un'altra tempesta sullo United La Gazzetta dello Sport

Dopo che l'attaccante brasiliano del Manchester United si è detto pronto a collaborare con la polizia, l'ex fidanzata che lo accusa di violenza privata è segnalata in arrivo in Inghilterra ...La prima consegna avverrà nelle prossime settimane. L’accordo è arrivato in ritardo per paura che finissero le scorte Usa e per evitare l’escalation con la Russia ...