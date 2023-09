Casertana altro pari | Cangelosi | “Bicchiere mezzo pieno”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Pareggia ancora la: questa volta è il Monopoli di mister Tomei a bloccare sulgli uomini di Venturi dopo una partita vibrante ed aperta a qualsiasi risultato. Diciamolo subito: la, palesemente affaticata, le ha provate tutte pur di accaparrarsi i 3 punti in palio, ma ha dovuto far i conti più che con l’avversario, con una condizione atletica approssimativa. La fatica Palese il calo fisico accusato nella parte centrale della ripresa che ha permesso ai monopolitani di pigiare sull’acceleratore sfiorando più volte il pareggio poi giunto puntuale con Starita al 60’. Solo la rabbia e la forza della disperazione hanno proiettato i rossoblù in avanti nei minuti finali per riacciuffare quella vittoria che sembrava sfuggire dalle mani.pareggio, dunque, con qualche ...

Non vendeva solo libri e articoli di cancelleria il 55enne titolare di una cartolibreria di Parete, nel Casertano, arrestato dai carabinieri della locale Stazione e posto agli arresti domiciliari. (AN ...Il blitz è scattato poco dopo l’apertura del negozio, quando i militari dell’Arma e le unità cinofile hanno scoperto che all’interno di un cassetto c’era nascosta la droga, già suddivisa in pezzi, del ...