Caserta | dal 9 ottobre si ritorna a pagare sulle strisce blu

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 28 settembre 2023). Partirà il prossimo 9il servizio di sosta a pagamento nelleblu nella città di. L’Amministrazione, infatti, ha inteso dare la possibilità ai cittadini di poter conoscere nella maniera migliore tutte le novità che riguardano sia la sosta che tutti gli altri servizi relativi al nuovo sistema di parcheggi e di mobilità. Al momento, sono in via di ultimazione alcune procedure amministrative per dare il via, il 9, al nuovo servizio. In quella data la sosta sarà a pagamento e sarà possibile utilizzare anche le app che già erano in uso fino a questo momento. Nelle prossime settimane, poi, si potranno effettuare i pagamenti della sosta anche attraverso carte di debito e carte di credito.