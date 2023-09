Casa Biscardi | venerdì 29 settembre la seconda puntata su 7Gold

Leggi su danielebartocciblog

(Di giovedì 28 settembre 2023)torna protagonsita. Domani sera (292023), a partire dalle ore 20.45, suva in scena lastagionale di. Un programma assai innovativo e interessante, un sapiente mix di calcio e attualità. Un format rilassato e ‘conversazionale’ in compagnia di illustri big del calcio.scorso si è tenuta la primadel programma, entrato ufficialmente a far parte del ricco palinsesto sportivo di 7 Gold.Una nuova appassionata trasmissione, in diretta da Napoli, magistralmente condotta da Mauriziocon Barbara Petrillo. In studio per la prima ...