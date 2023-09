Carovita | firmato il patto anti-inflazione Meloni | “Sono orgogliosa” VIDEO

Leggi su notizie

(Di giovedì 28 settembre 2023) E’ statoilcontro il. La soddisfazione del premier: “Un bellissimo messaggio al Paese”. E’ realtà ilper contrastare il. Nei giorni scorsi il ministro Urso aveva trovato un accordo con le grandi imprese per calmierare i prezzi dei prodotti di prima necessità, alimentari e non, ed ora questa intesa è stata messa nero su bianco con la firma dello stesso premier. Il premierhail– Notizie.com – © AnsaCome riportato da TgCom24, a partire da domenica in migliaia di supermercati italiani ci sarà la ...