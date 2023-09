Carol Maltesi | il pm chiede l' ergastolo per Davide Fontana | «Uccisa con premeditazione | crudeltà e per futili motivi»

Carol Maltesi fu uccisa con premeditazione, crudeltà e per motivi futili e abietti: il pm di Busto Arsizio (Varese) chiede nel ricorso in appello ...

Quando il 13 luglio scorso i giudici della Corte d’assise di Busto Arsizio spiegarono perché non avevano inflitto l’ergastolo a Davide Fontana per ...

Chiesto l'ergastolo per Davide Fontana, l'assassino di Carol Maltesi, al quale, nei giorni scorsi, era stata concessa la giustizia riparativa, diventando il primo caso in Italia di applicazione dell'iter.

Carol Maltesi fu uccisa con premeditazione, crudeltà e per motivi futili e abietti: il pm di Busto Arsizio chiede nel ricorso in appello l'ergastolo per Davide Fontana, condannato a 30 anni per aver u ...In primo grado, l'uomo è stato condannato a 30 anni. La procura ha impugnato la sentenza perché vuole veder riconosciute anche le tre aggravanti: premeditazione, crudeltà e futili motivi ...