Carol Maltesi | il pm chiede l' ergastolo per Davide Fontana | ' Crudeltà e premeditazione'

Carol Maltesi fu uccisa con premeditazione, crudeltà e per motivi futili e abietti: il pm di Busto Arsizio (Varese) chiede nel ricorso in appello ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Il processo di primo grado si era chiuso con la condanna a 30 anni per l'assassino di Carol Maltesi , Davide ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Hanno deciso di non essere presenti alla mediazione per definire il programma di giustizia riparativa per ...