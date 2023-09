(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. - (Adnkronos) - Ottantacinque suicidi nel 2022. Cinquantatré al 19 settembre di quest'anno. Questi i numeri drammatici che vanno ad affiancarsi a quelli del sovraffollamento nelle: al 31 dicembre 2022, il numero complessivo di detenuti in Italia era di 56.196, a fronte di una capienza regolamentare di 51.328 posti, con un tasso di affollamento pari al 109% che sale al 141% in strutture come quella di, a Roma, dove si è svolto oggi il workshop “Articolo 27 della Costituzione:da Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane e dalla rivista “Dietro il cancello” (il periodico edito dal Gruppo Idee che viene realizzato direttamente dai detenuti del carcere romano di...

...la dignità delle persone in una società equa e", si legge in una nota. "Onorare l'eredità che ci lascia sul lavoro dignitoso, la solidarietà sociale, la vita dentro e fuori le, i ...'Trattare i trafficanti di esseri umani come terroristi è cosa buona e(e pure di sinistra). ... Nel fondo spicca il tema dell'immigrazione ('Lenon servono a nulla. Scuola e lavoro per ...

Carceri: giusta pena e giusto reinserimento, a Rebibbia il convegno organizzato da Asi La Gazzetta del Mezzogiorno

Gorgona, un doc che ci porta nella realtà dell'isola-carcere con la giusta discrezione e il necessario equilibrio MYmovies.it

Roma, 28 set. - (Adnkronos) - Ottantacinque suicidi nel 2022. Cinquantatré al 19 settembre di quest’anno. Questi i numeri drammatici che vanno ad affiancarsi a quelli del sovraffollamento nelle carcer ...Dal 31 agosto scorso Khaled Al Quaisi, un giovane italopalestinese, è detenuto nelle carceri israeliane senza alcuna accusa formale, almeno fino a questo momento. Khaled Al Quaisi è traduttore nel Ce ...