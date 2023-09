Capua e Sessa Aurunca aderiscono al Distretto del Commercio

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDistretti del, si allunga l’elenco dei Comuni che hanno deciso di aderire al programma innovativo di sviluppo dei territori attraverso il rilancio delle attività produttive.sono le ultime due amministrazioni, in ordine di tempo, che questa mattina hanno siglato il Patto con Confe Confesercenti. Al tavolo diil vice sindaco Italo Calenzo, il segretario comunale Girolamo Martino, il vice presidente provinciale di ConfCaserta, Umberto Cinque, il delegato di Mondragone per ConfCaserta, Fabio Pagliaro, e il presidente provinciale di Confesercenti Caserta, Salvatore Petrella. ‘Il– spiega il vice presidente ...

... alla Collettiva d'Arte aAurunca (Caserta), ed ancora alla Mostra "Intra Moenia" di ... Biennale delle arti dell'Unità d'Italia Casertavecchia , Duomo, "Dialoghi interiori"; 2009(CE), ......Area archeologica del Teatro romano di Benevento Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino Montesarchio Caserta Anfiteatro campano Santa MariaVetere Antiquarium e Teatro romano di...

Capua / Sessa Aurunca. Distretti del Commercio, l'adesione delle ... Matese News

Musei gratis domenica 1 ottobre: i siti a Napoli e in Campania Vesuvio Live

Le incerte condizioni meteo non hanno fermato i visitatori "del patrimonio", quelli cioè che hanno scelto di approfondire la conoscenza di siti e luoghi monumentali in ...MARCIANISE – Arrestato il giorno di Ferragosto dai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca per resistenza a pubblico ufficiale. Condanna in primo grado per Fabio Buanno Junior, figlio di Fabio Bu ...