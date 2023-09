Cancellata la riforma Bonafede | ok in Commissione al ritorno della prescrizione

(Di giovedì 28 settembre 2023) La proposta di legge, composta da due articoli, è la sintesi di tre pdl presentate in passato e vede come primo firmatario il forzista Pietro Pittalis: insieme alla maggioranza, vota a favore anche Enrico Costa (Azione), relatore del provvedimento

Cancellata la riforma Bonafede: ok in Commissione al ritorno della ...

La proposta di legge, composta da due articoli, ha come primo firmatario Pietro Pittalis (Forza Italia) e di fatto cancella la riforma Bonafede (ministro della Giustizia grillino sotto i due governi ...La Commissione Giustizia della Camera ha approvato come testo base sulla prescrizione la proposta di legge che ha come primo firmatario Pietro Pittalis (Forza Italia). Il testo di fatto cancella la ri ...