Campi Flegrei | l’INGV alla Camera | “Due scenari possibili | c’è anche l’eruzione”

Anche oggi è in corso uno sciame sismico nei Campi Flegrei e in questo momento, secondo l’Ingv, è impossibile prevedere quanto potrà durare ...

La forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 avvenuta ieri nell'area dei, oltre a spaventare e non poco la popolazione ha acceso il dibattitto tra gli esperti divisi tra chi è propenso all'evacuazione nei pressi delle scosse più forte e chi vuole evitare di ...... assessore regionale alla Sicurezza e all'Immigrazione ed alla Protezione civile, a 24 Mattino su Radio 24, in merito alla situazione nella zona dei. "Purtroppo come in tutta la gran ...

Assessore Campania, Campi Flegreitema cruciale sono vie di fuga Giornale di Brescia

“Alla fine il tema dei temi è la criticità della viabilità e delle vie di fuga. Si sta lavorando per uno svincolo dalla tangenziale che arrivi al porto, per alleggerire e creare delle condizioni più f ...Il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, in audizione alla Commissione Ambiente della Camera: ...