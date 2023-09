Campi Flegrei | in vista legge ad hoc mentre prosegue lo sciame sismico

Una improvvisa e repentina evacuazione dell’area dei Campi Flegrei , così come previsto dai Piani di emergenza, è stimata in oltre 30 miliardi di ...

Il governo cerca di correre per dare risposte sull 'emergenza sismica nei: "Serve una legge ad hoc da varare al più presto. La presenterò al Consiglio dei ministri entro poche settimane", annuncia il ministro Nello Musumeci dopo il vertice con la Protezione ...A poche ore dallo sciame del 26 - 27 settembre, un'altra serie di scosse ha continuato ad investire i, anche se con terremoti molto lievi: ma resta alta la paura di chi vive in quell'area, così densamente popolata, e a Napoli. Si prepara intanto una legge ad hoc, per la gestione di un'...

"Come evacuare 500mila persone dalla zona rossa dei Campi Flegrei in caso di eruzione C'è la possibilità di usare grandi navi, come fanno in alcune aree in Giappone. In Giappone usano sia vie di fuga ...La gestione di un'area cosi complessa dove vive mezzo milione di persone necessita di una legge con procedure semplificate che coinvolga anche la Regione, la città metropolitana di Napoli e i comuni ...