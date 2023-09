Campi Flegrei | gli esperti dell’Ingv a Sky TG24 | “Ecco perché le scosse aumentano”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Itremano ancora una volta - il terremoto di magnitudo 4,2 avvenuto il 27 settembre è stato il più forte registrato nella zona negli ultimi 40 anni - ma secondo glinon ci sono segnali di un'eruzione imminente. "La sismicità è una delle cose più evidenti, c'è una forte e deformazione del suolo, ma molto meno rapida di quella dell'83-84", spiega a Skyil direttore dell'Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito, che smentisce che al momento esistano segnali che possano far pensare a una possibile eruzione. "I dati ci dicono il contrario, ovvero che il fenomeno sta progredendo ma non ci sta dando segni di variazione tale da indicarci una progressione verso un'eruzione vulcanica", dice Di Vito.

... in particolare quella della zona dei, dove si stanno verificando le scosse: tutto è accaduto poiché per giocare ha telefonato una telespettatrice di Ercolano, situato proprio alle ...

