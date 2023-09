Campania | prendono due primi | sei secondi | dolce | vino | acqua e caffè | ecco la ricevuta del ristorante ad Avellino

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 28 settembre 2023), vanno in sei alade ordinano duee seiladi quanto hanno speso, situata in, è rinomata non solo per le sue bellezze paesaggistiche e la sua storia millenaria, ma anche per la sua straordinaria tradizione culinaria. Trattasi di una celebrazione dei sapori mediterranei, con una vasta gamma di piatti deliziosi che mettono in risalto ingredienti locali di alta qualità. Una delle pietanze più iconiche del posto e dell'intera regione è la "pizza". Questa zona è rinomata per aver dato origine alla margherita, con la sua base sottile, pomodoro fresco, mozzarella di bufala e basilico. Tuttavia, c'è anche tanta altra varietà di gusti, da quella marinara a quella con ...