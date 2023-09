Cammarano M5s | “La Regione Campania contrasti il cambiamento climatico”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ giunto il momento per ladi partecipare attivamente alla lotta contro i cambiamenti climatici. Solo per citare l’ultimo drammatico caso che ha interessato la nostra, frutto del profondo mutamento delle condizioni meteorologiche, la scorsa settimana un violento temporale ha devastato oltre 4mila ettari di terreno nel beneventano provocando danni ingentissimi alle imprese vitivinicole e agli olivicoltori. Eventi come questo sono purtroppo all’ordine del giorno nel nostro Paese. Una delle più evidenti manifestazioni delè l’aumento della temperatura media globale. Il mese di luglio 2023 è stato il mese più caldo mai registrato, seguito da agosto 2023. Questo fenomeno minaccia la redditività dell’agricoltura e dell’allevamento, ...