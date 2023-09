Cameriera esplosiva attacca i clienti tirchi | State a casa se siete senza soldi per la mancia Lo sfogo che fa impazzire il web

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 28 settembre 2023) Oggi Notizie Immagina di lavorare sodo tutto il giorno, portando piatti su piatti a tavoli diaffamati e, alla fine, non ricevere la giusta gratificazione per il tuo impegno. Questo è esattamente ciò che è successo a Lillie, una giovaneche ha deciso di far sentire la sua voce. Lillie, stanca di vedere iche non lasciano laadeguata, ha deciso di condividere la sua frustrazione su TikTok. Il suoha rapidamente attirato l'attenzione, diventando virale in pochissimo tempo. La storia di Lillie su TikTok Lillie lamenta il fatto che moltinon lasciano il consueto 20% dinei ristoranti. Questa percentuale, sebbene non obbligatoria, è diventata una prassi accettata, soprattutto considerando i bassi stipendi dei ...