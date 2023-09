Cambio in panchina alla Juve | clamoroso annuncio in diretta

Tutto accade in poche ore a ridosso dell’esordio in Europa League: il club è nel caos, allenatore si dimette a sorpresa Di cambi di panchina degni ...

Al momento deli tifosi del Maradona applaudono il centravanti che, una volta in, stringe la mano a Garcia, chiudendo in un certo senso il lungo cerchio che dal dischetto di Bologna è ......Rudi Garcia schiera titolare Osimhen dopo giorni di polemiche tra il nervosismo per ila ... In: Contini, Idasiak, Demme, Elmas, Olivera,Zerbin, Aviano , Zanoli, Gaetano. All. Garcia 7 ...

Calcio, Modena femminile: cambio in panchina, prima squadra ... ModenaToday

Chiamato Gattuso, cambio panchina in Serie A MilanWeb.it

La Juventus deve riuscire a dare continuità per mantenere le posizioni alte. Ad ogni passo falso il dito è puntato contro Allegri ...SECONDO TEMPO 15' Intanto c'è un rosso per un componente della panchina biancoceleste. 14' Due cambi per il Toro: dentro Ilic e Radonjic al posto di Tameze e Zapata. 12' ...