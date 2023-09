Caldo e pioggia | la video-mappa di Giuliacci | quando cambia il tempo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il passaggio degli ultimi residuirali, e conraneamente l'evoluzione del. Cosa ci aspetta nel prossimo fine settimana dal punto di vista meteo? A mostrare piogge e temperature sono gli esperti del colonnello Mario, volto noto delin tv e sul web, con due animazionipubblicate su YouTube. Nella prima vengono mostrate le piogge previste per i prossimi giorni. Venerdì 29 settembre irali interesseranno la Calabria e la Sicilia orientale, con incursioni anche in Basilicata. Sabato 30 settembre la situazione tenderà in genere a migliorare su queste regioni, a eccezione della Calabria, che si libererà dalle piogge nel corso di domenica 1 ottobre. Per quanto riguarda le temperature, le regioni interessate dal ritorno del ...