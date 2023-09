Calciomercato Milan – Cala la clausola | occasione per un attaccante?

(Di giovedì 28 settembre 2023) Siamo in un momento di pausa per ildel, ma i rumor continuano. Ecco una possibileper undi Serie A

Come riporta il noto esperto di Calciomercato , Nicolò Schira, Jan Carlo Simic , difensore del Milan , ha scelto i Riso come nuovi agenti

Dalla Spagna riferiscono come il Milan possa rinforzarsi in attacco già nel corso della sessione di Calciomercato di gennaio

Le prime pagine -.itL'apertura sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport: "doppio urlo". Vince a Cagliari e aggancia l'Inter al comando. Inzaghi che botta! L'attacco non segna ...1 Paolo Di Canio commenta così a Sky: 'Musah è una figura simile a Kessie. È in moto perpetuo, si muove, sempre in zona palla, cosa che non fa Adli. È Pioli che decide che giocatore avere lì. A me non ...

Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Rinforzo in attacco già a gennaio” Pianeta Milan

Calciomercato Milan, il calciatore ha deciso: può restare in rossonero Spazio Milan

Eh no, la capolista Inter non se ne va affatto; anzi, viene riacciuffata al comando dal Milan, che a Cagliari ha giocato e vinto una partita prima in salita, poi in discesa. La squadra di Simone Inzag ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...