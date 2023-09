Calciomercato com – Sampdoria | Pirlo | ‘Ci dobbiamo svegliare | i vecchi devono dare di più Kasami ha avuto un risentimento’ | Altri campionati Italia

(Di giovedì 28 settembre 2023) 2023-09-28 13:42:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com: L’allenatore dellaAndreanon è assolutamente soddisfatto nella pancia dello stadio di Como. Scuro in volto, il tecnico blucerchiato non cerca alibi: “Sicuramente ci, l’impegno ci sta ma l’atteggiamento deve essere diverso,essere più cattivi e determinati, serve la voglia di lottare su ogni palla. La B è questa se non l’abbiamo capito è tardi,una sterzata. Era una partita da 0-0, al primo errore siamo stati puniti ma poi serviva qualcosa in più per ripartire e invece siamo troppo fragili” ha detto il tecnico, come riporta Il Secolo XIX. “Dopo Parma mi ...

Commenta per primo C'è anche Junior Messias nell'elenco dei 23 giocatori convocati da Alberto Gilardino in vista dell'impegno interno di questra sera contro la Roma. Per l'ex di Crotone e Milan si ...1 Titolare e protagonista di un'ottima gara contro il Cagliari, il centrocampista del Milan, Yacine Adli, ha celebrato sul proprio profilo instagram la gara vinta per 3 - 1: 'Cuore e Passione' ...

Milan, che risposta dai nuovi acquisti: da Okafor a Reijnders, i ... Calciomercato.com

Milan, Romero può andare in prestito a gennaio Calciomercato.com

Il Genoa ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera con la Roma: nell'elenco di Gilardino non c'è Ekuban, ma per la prima volta si trova Junior Messias.Teun Koopmeiners è l’uomo dei gol pesanti. Da tre punti come quello realizzato ieri al Bentegodi nella complicata sfida contro il Verona. L’olandese si sta completando sotto ogni punta di vista sotto ...