Calcio | Serie A | Frosinone-Fiorentina 1-1**

(Di giovedì 28 settembre 2023), 28 set. - (Adnkronos) -pareggiano 1-1 in un match della sesta giornata diA, disputato allo stadio 'Benito Stirpe' della città ciociara. Al vantaggio degli ospiti con Gonzalez al 19', replica Soulé al 70'. In classifica i viola sono al 5° posto con 11 punti insieme a Lecce e Napoli, mentre i gialloazzurri sono ottavi insieme al Sassuolo a quota 9.

Reggio Emilia, 23 set. -(Adnkronos) - Il Sassuolo batte 4-2 la Juventus in un match della quinta giornata di Serie A disputato al Mapei Stadium di ...

Bergamo, 24 set. - (Adnkronos) - L'Atalanta sconfigge 2-0 il Cagliari in un match valido per la quinta giornata di Serie A, disputato al Gewiss ...

Udine, 24 set. - (Adnkronos) - La Fiorentina supera 2-0 l'Udinese in un match della quinta giornata di Serie A disputato alla Dacia Arena di Udine. A ...

Bologna, 24 set. - (Adnkronos) - Bologna e Napoli pareggiano 0-0 in un match della quinta giornata di Serie A disputato allo stadio 'Dall'Ara' della ...

Monza, 28 set. - (Adnkronos) - Monza-Bologna , match valido per la sesta giornata di Serie A e disputato all'U-Power Stadium della città brianzola, ...

20.28A:Frosinone - Fiorentina 1 - 1 Due pareggi nelle gare delle 18. Tra Frosinone e Fiorentina è 1 - 1, mentre finisce 0 - 0 Monza - Bologna. Allo 'Stirpe',partita ricca di occasioni. Il ...Gioco aper vincere trofei, è per questo che gioco ed è per questo che mi piace. Alla fine della mia carriera sarò fiero di me quando guarderò nella mia bacheca tutti i trofei che avrò vinto. ...

Per Luca Antonini è tempo di "terza vita" nel mondo del calcio. Dopo i 15 anni trascorsi sui campi di Serie A e B, l'ex difensore, tra le altre, di Milan, Parma e Genoa, campione d'Italia con i ...Pareggio a reti bianche all’U-Power Stadium. Monza e Bologna si annullano nel posticipo del turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata di Serie A, dando vita a una gara con pochi acuti.