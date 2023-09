Calcio | Napoli | ' mai voluto offendere Osimhen'

(Di giovedì 28 settembre 2023), 28 set. - (Adnkronos) - "Il, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere maio prendere in giro Victor, patrimonio tecnico della società. A dimostrazione di ciò, durante il ritiro estivo, il Club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all'estero dell'attaccante". Così ilin una nota sul proprio sito ufficiale in merito al caso legato a Victore la diffusione dei video su TikTok. "Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creatività, senza avere avuto, nel caso che ha visto protagonista, ...

Sono in corso altre tre partite valide per la 6ª giornata del campionato di Serie A. Una partita di particolare interesse è quella tra Napoli e ...

Buonissima prova del Calcio Napoli . In gol Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone Le premesse non erano buone: dopo giorni trascorsi ad ...

Buonissima prova del Calcio Napoli . In gol Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone Le premesse non erano buone: dopo giorni trascorsi ad ...

Osimhen e il video su TikTok : la decisione delsul social media manager , ma non solo. Arriva il comunicato ufficiale del club partenopoeo in merito al caso che ha scandito il conto alla rovescia in vista del match casalingo con l' Udinese .ROMA - Il giudice sportivo di Serie A ha fermato per una giornata il centrocampista del Lecce Mohamed Kaba (salterà quindi il prossimo match con il) che è anche stato multato per 2mila euro "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore ...

Osimhen, l’amico: “Non ha rinnovato e non lo farà. Non vuole restare a Napoli” CalcioNapoli1926.it

Nuovo comunicato stampa del Napoli. La società fa sapere che non ha mai avuto nessun intenzione di offendere o deridere Victor Osimhen. Il linguaggio usato sul social TikTok ...La quiete prima della tempesta. I sauditi sembrano essersi fermati. Ma a gennaio è in arrivo una nuova offensiva. Anche in Italia ...