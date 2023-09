Calcio | Mondiali 2026 | la Fifa ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno la 26^ edizione

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) In vista della 26^deidi, in programma nelin Canada, Messico e Stati Uniti, lahai sedicichele partite. Due si trovano in Canada, tre in Messico e ben undici negli Usa. Di seguito la lista completa: Canada: Torontoum (45.000 spettatori) e BC Place Vancouver (54.000). Messico: Eo Azteca Mexico City (83.000), Eo Guadalajara (48.000) e Eo Monterrey (53.500). Stati Uniti: Atlantaum (75.000), Bostonum (65.000), Dallasum (94.000), Houstonum (72.000), Kansas Cityum (73.000), Los ...