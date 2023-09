Calcio femminile | Asllani critica la scelta di Castel di Sangro Gabriele Gravina | “Una maleducata”

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) Martedì 26 settembre si è giocata la sfida tra Italia e Svezia valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Nations League2023/2024. Purtroppo per il Bel Paese è arrivata una sconfitta per 0-1, ma quella non è stata l’unica nota dolente riguardante quella partita. Prima e dopo la partita ci sono state infatti parecchie polemiche da parte delle giocatrici svedesi, che si sono lamentate per la sede del match, ossia lo stadio ‘Teofilo Patini’ didi(in provincia dell’Aquila, in Abruzzo). Secondo le nordeuropee, sarebbe stato meglio scegliere uno stadio più grande e più prestigioso, anche per favorite l’affluenza del pubblico. Tra le svedesi che si sono espresse, una di quella che ha usato i toni più duri è stata sicuramente l’attaccante del Milan Kosovare, che davanti ai ...