(Di giovedì 28 settembre 2023) Roberto Deè il favorito per sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina del: secondo la stampa britannica, l'attuale manager del Brighton è in vetta alle preferenze di Florentino ...

The Athletic ha intervistato Roberto De Zerbi sul campo di allenamento di Lancing. Il quotidiano sportivo sottolinea come il giovane allenatore in ...

Roberto De Zerbi è l’allenatore del momento. O uno degli allenatori del momento. La sconfitta interna in Europa League contro l’Aek di Almeyda non ...

... Ancelotti è in scadenza di contratto a Madrid il prossimo giugno, e per la sua successione è già iniziata una corsa tra i migliori tecnici in circolazione, che vede Denettamente in vantaggio. ...Al livello delle grandi in campionato, dove veleggia al terzo posto, ma deludente nelle coppe. Questo l'andamento del Brighton di Roberto Dedopo il primo mese e mezzo di stagione. Premier League i Seagulls vantano il miglior attacco del campionato e sono a tre punti dal primo posto, ma il ko interno subito contro l'Aek Atene ha già ...

Calcio: De Zerbi in pole per il Real Madrid,inglesi convinti Agenzia ANSA

Real Madrid, da un italiano all'altro Anche De Zerbi in corsa per la panchina TUTTO mercato WEB

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Roberto De Zerbi è il favorito per sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid: secondo la stampa britannica, l'attuale manager del Brighton è in vetta alle prefe ...La società bianconera potrebbe decidere di affidare la guida tecnica a un nuovo tecnico anche in caso di qualificazione alla Champions League ...