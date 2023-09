Calcio | caso Osimhen | De Laurentiis rifiuta il Tapiro d' oro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. - (Adnkronos) - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) le immagini assai movimentate del tentativo di Valerio Staffelli di recapitare ild'oro al presidente del Napoli Aurelio De. Consegna mancata, che è degenerata in spintoni all'inviato del tg satirico e alla sua troupe. Le accuse di falso in bilancio, i risultati altalenanti dopo la trionfale corsa Scudetto dell'anno scorso e il “”: l'inviato di Striscia ha cercato con ironia di chiederne conto a De, intercettato alla stazione di Roma Termini. Il presidente, però, ha preferito non rispondere e non ritirare ildalle mani di Staffelli, che è stato molto strattonato - insieme alla sua troupe - dalla scorta e dal personale di sicurezza delle Ferrovie dello ...