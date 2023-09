Calcio | Atalanta schiera De Ketelaere | titolare con la Juve

(Di giovedì 28 settembre 2023) In preparazione alla sfida domenicale in casa contro lantus, l'ha in calendario soltanto due allenamenti a pieno regime tra venerdì e sabato. All'indomani della vittoria nell'...

Bergamo, 24 set. - (Adnkronos) - L'Atalanta sconfigge 2-0 il Cagliari in un match valido per la quinta giornata di Serie A, disputato al Gewiss ...

Le tempistiche fluide del recupero di Gianluca Scamacca , sotto terapie in sede a Zingonia, lasciano aperta l'ipotesi di un rientro prima della ...

Matteo Moretto, esperto di Calciomercato di Relevo, ha rivelato i dettagli specifici dell'accordo tra Milan e Atalanta per De Ketelaere

In preparazione alla sfida domenicale in casa contro la Juventus, l'ha in calendario soltanto due allenamenti a pieno regime tra venerdì e sabato. All'indomani della vittoria nell'infrasettimanale di Verona, infatti, gran parte della squadra, ovvero i ...... la sfida di domenica 1 ottobre alle ore 18:00 contro l'al Gewiss Stadium di Bergamo e poi quella contro il Torino prevista sabato 7 ottobre alle ore 18 all'Allianz Stadium. © RIPRODUZIONE ...

In preparazione alla sfida domenicale in casa contro la Juventus, l'Atalanta ha in calendario soltanto due allenamenti a pieno regime tra venerdì e sabato. (ANSA)