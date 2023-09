Calcio a 5 | i convocati dell’Italia per la doppia sfida alla Repubblica Ceca con alcuni rientri

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’Italia è pronta per disputare altre partite valide per l’Elite Round delle Qualificazioni Mondiali dia 5. Dopo la vittoria contro la Slovenia del 15 settembre e la sconfitta contro la Spagna di otto giorni fa, gli azzurri scenderanno nuovamente in campo il 6 (a Policoro, in provincia di Matera, Italia) e il 10 ottobre (a Plzen, in) per affrontare lain due sfide che metteranno in palio dei punti pesantissimi per il gruppo B. Per l’occasione il Ct Massimiliano Bellarte ha convocato 17 calciatori, con delle novità rispetto al match contro la Slovenia e la Spagna. Queste novità sono Giuliano Fortini della L84 (convocato con la Slovenia, ma poi costretto al forfait per infortunio), Cainan De Matos del RSC Anderlecht, Nicola Cutrignelli dello Sporting Sala Consilina ...