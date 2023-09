Caivano | Don Patriciello ringrazia Meloni | Promesse mantenute

«Che il governo si faccia presente a Caivano è una cosa bellissima. Che si faccia presente in questa parrocchia, per me lo è ancora di più. Abbiamo ...

Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi chiedo come sia stato possibile da parte dello Stato permettere che questi quartieri come Parco Verde potessero ...

Leggi AnchePatriciello: 'Dopo anni i topi si sentono stanati, serve un esercito di insegnanti ma anche di pistole' 'Con più agenti non venduto un grammo di droga' 'In questo mese a Parco Verde, ...CosìMaurizio Patriciello , parroco della chiesa del Parco Verde di, in audizione al Senato sul cosiddetto decreto. "Questi folli sono arrivati subito dopo la visita della Meloni ...

Caivano, don Patriciello in audizione al Senato: già tornati con i kalashnikov, è sfida allo Stato TGCOM

Decreto Caivano: don Patriciello domani in Senato Agenzia ANSA

(LaPresse) Il parroco della parrocchia San Paolo apostolo Parco verde di Caivano, don Maurizio Patriciello, è appena arrivato in Senato a Roma per essere ascoltato nelle commissioni ...Don Maurizio Patriciello è stato ascoltato in Commissione Affari Costituzionali e Giustizia in Senato in merito alla situazione del Parco Verde di Caivano: ...