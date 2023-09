Caivano | Don Patriciello in Senato | Spaccio e degrado? Serve risposta dello Stato

(Di giovedì 28 settembre 2023) "Mi chiedo come siapossibile da partepermettere che questi quartieri come Parco Verde potessero esistere. Ci vuole poco per rendersi conto che questi quartieri non potevano che produrre questi frutti". Lo ha detto don Maurizioin audizione alsul decreto. "Chi li ha voluti meriterebbe la galera" ha aggiunto il parroco . "Ammassare in un solo posto tutte le famiglie povere dei quartieri più poveri e degradati di Napoli dopo il terremoto del 1980 e abbandonarli a se stessi è stata una tragedia immane di cui nessuno può lavarsi le mani adesso, né i vecchi politici né coloro che ne sono gli eredi" ha concluso il prete.

