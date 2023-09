Caivano | don Patriciello in audizione al Senato | già tornati con i kalashnikov | è sfida allo Stato

Secondo i parenti degli arrestati, le due cuginette sarebbero colpevoli di aver mentito sulla loro età e di aver continuamente cercato i ragazzi per ...

Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi chiedo come sia stato possibile da parte dello Stato permettere che questi quartieri come Parco Verde potessero ...

«Che il governo si faccia presente a Caivano è una cosa bellissima. Che si faccia presente in questa parrocchia, per me lo è ancora di più. Abbiamo ...