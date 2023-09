Cagliarimania | bene l'approccio alla gara ma per fare punti serve maggiore attenzione Gli errori individuali possono costare caro

(Di giovedì 28 settembre 2023) Dopo la sconfitta in casa dell'Atalanta ecco arrivare un altro 0 sulla casella dei. Il Cagliari non riesce a tenere inviolato il proprio...

Davanti quasi il nulla come sempre , visto che se non si tira in porta è anche inutile giocare; un gol in 5 partite è un vero campanello d'allarme. Bisogna forse trovare un 11 con il giusto ...Il Cagliari non partecome accaduto contro Torino ed Inter, non è stata la stessa squadra pressante dal primo minuto di gioco. Questa volta Ranieri ha detto ai suoi di soffrire gli attacchi del ...

Dopo la sconfitta in casa dell'Atalanta ecco arrivare un altro 0 sulla casella dei punti. Il Cagliari non riesce a tenere inviolato il proprio fortino e concede tre punti al Milan, squadra sulla carta ...Il Cagliari di Claudio Ranieri inizia il “tour de force” nel peggiore dei modi. Una sconfitta, in casa dell’Atalanta, che lascia sempre più dubbi su questo inizio di stagione. Si, perché quel Cagliari ...