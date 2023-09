Cagliari-Milan | Sacchi | “Partita scialba Squadra poco compatta”

... i tabellini e le probabili formazioni 6ª GIORNATA (26 - 27 - 28 SETTEMBRE 2023) Football Club Juventus - Unione Sportiva Lecce 1 - 0Calcio - Associazione Calcio1 - 3 Empoli Football ......fare ciò che Stefano Pioli ha fatto contro il: inventarsi modi alternativi per far riposare Lautaro, come il rossonero ha riciclato Okafor prima punta per far rifiatare Giroud. Così il...

FINALE Cagliari-Milan 1-3: Okafor, Tomori e Loftus ribaltano i sardi La Gazzetta dello Sport

Pagelle Cagliari-Milan: Tomori provvidenziale (7), Leao entra con poca voglia (5,5), Loftus-Cheek di sostanza... Corriere della Sera

Nella sua edizione odierna, la Nazione riporta anche numeri e dettagli sui tifosi: saranno circa 450-500 i supporters viola presenti oggi al Benito Stirpe di Frosinone, mentre stamani ...Le difficoltà per i rossoblù sono molteplici. A partire dalla situazione di classifica, anche se il torneo è ancora lunghissimo Il Cagliari, di Claudio Ranieri, esce sconfitto nella sesta giornata del ...