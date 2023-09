Cagliari-Milan | la moviola di gazzetta | “Dubbi sul contatto Tomori-Luvumbo”

Commenta per primo C'è un calciatore, in casa, che sta catalizzando tutte le attenzioni attorno a sé: si tratta di Zito Luvumbo, che anche ieri contro il, per lunghi tratti della partita, è sembrato il solo in grado di impensierire ...Ilcala il tris al, esordio con gol per Okafor

Pagelle Cagliari-Milan: Tomori provvidenziale (7), Leao entra con poca voglia (5,5), Loftus-Cheek di sostanza... Corriere della Sera

Cagliari Milan 1-3: i rossoneri espugnano l'Unipol Domus Milan News 24

Motivo d'interesse per seguire la 7ª giornata di Serie A è il big match di San Siro che vedrà per protagonisti Milan e Lazio. I rossoneri vogliono cavalcare l'entusiasmo per il successo in trasferta ...Il Milan inizia a sondare i primi profili per il calciomercato invernale e Furlani potrebbe approfittare della situazione ai Dia per accaparrarselo ...