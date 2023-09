Cagliari-Milan | Di Canio | “Adli non mi fa impazzire Musah simile a Kessié”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Paolo Di, ex calciatore, ha parlato di. Protagonisti del suo commento sono stati i centrocampisti Yacine

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan, ha parlato della gara tra i rossoneri e il Cagliari. Ecco il suo commento sulla partita a La Gazzetta

Arrigo Sacchi , ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del match del campionato di Serie A tra Cagliari e Milan Arrigo Sacchi , ex ...

Commenta per primo Dopo la sconfitta in casa dell'Atalanta ecco arrivare un altro 0 sulla casella dei punti . Ilnon riesce a tenere inviolato il proprio fortino e concede tre punti al, squadra sulla carta più forte e che sul campo ha dimostrato di essere ben più equilibrata dei sardi. Eppure la ...Ilcala il tris al, esordio con gol per Okafor

Cagliari-Milan, tutta la frustrazione di Nandez nel pugno assestato a Musah: il VAR lo grazia Milan News

Dopo un periodo difficile Fikayo Tomori è tornato a prendersi il Milan con un importantissimo gol che ha svoltato la partita di Cagliari: i rossoneri erano andati sotto 1-0 contro i sardi, avevano ...La squadra che ha sbancato Cagliari ha iniziato nei primi 45 minuti con sei acquisti estivi, nella ripresa altri due. Bene anche Pulisic ...