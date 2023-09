Cagliari-Milan 1-3 | Adli guida il centrocampo | segnali per Pioli

Stefano Pioli , allenatore del Milan, ha parlato dopo la convincente vittoria per tre a uno contro il Cagliari allenato da Ranieri. In Sardegna i ...

Il Milan batte in rimonta il Cagliari per 1-3. I rossoneri sono andati in gol con Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. Ecco il report e tabellino

FINALE Cagliari-Milan 1-3: Okafor, Tomori e Loftus ribaltano i sardi La Gazzetta dello Sport

Milan, prima da titolare in stagione per Yacine Adli. Il mediano convince e Stefano Pioli e’ soddisfatto. Yacine Adli bagna con una vittoria la sua prima stagionale da titolare con la maglia del Milan ...Eh no, la capolista Inter non se ne va affatto; anzi, viene riacciuffata al comando dal Milan, che a Cagliari ha giocato e vinto una partita prima in salita, poi in discesa. La squadra di Simone Inzag ...