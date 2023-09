Bufera su Myrta Merlino | La Foto Scatena il Web!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 28 settembre 2023)pubblica unae subito si accende la polemica? L’avete vista anche voi? Ecco cosa è successo alla conduttrice di Pomeriggio 5! ##pomeriggio5 Scoppia la polemica sul web:, conosciuta conduttrice televisiva, ha recentemente condiviso uno scatto su Instagram che ha acceso le discussioni. Vestita di rosa da capo a piedi e con occhiali da sole, laposa nella sua abitazione mentre tiene con sé una bottiglia di champagne. Non si è fatta attendere la reazione di alcuni utenti, con commenti non proprio lusinghieri. Uno di essi l’ha descritta come “finta come non mai”, mettendo in dubbio l’autenticità della presentatrice e criticando apertamente il suo comportamento nell’immagine. Le opinioni sui social, ...