Bruce Springsteen rinvia tutti i concerti del 2023 su consiglio dei medici

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 28 settembre 2023)hato il resto deidel tour con la E Street Band ancora in programma per il. Il cantante, che ha compiuto 74 anni la scorsa settimana, non si è ancora ripreso dall’ulcera peptica che igli hanno diagnosticato. Qualche settimana fa, per lo stesso motivo,aveva postposto otto serate. In una dichiarazione postata sui social il cantante ha detto...