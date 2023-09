Bruce Springsteen rinvia tutte le date rimanenti del 2023

(Di giovedì 28 settembre 2023)ha posticipato le restantidel suo tour dela causa della sua guarigione dalla malattia dell’ulcera peptica.ha dato l’annuncio tramite i social media mercoledì, quando è stato rivelato che continuerà a sottoporsi a cure. “ha continuato a riprendersi costantemente dalla malattia dell’ulcera peptica nelle ultime settimane e continuerà il trattamento per il resto dell’anno su consiglio del medico”, si legge nella dichiarazione postata su Instagram. “Con questo in mente, e per abbondanza di cautela,ledel tourdie The E Street Band saranno posticipate al ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Bruce Springsteen ha rinvia to tutti concerti del tour con la E Street Band ancora in programma per il 2023 . Alla ...

The Boss non è ancora guarito dal l'ulcera peptica che lo aveva fermato a inizio settembre, così - su consiglio dei medici - l'artista ha rinviato il ...

Lo ha annunciato la 74enne rockstar: "in costante guarigione dall'ulcera peptica nelle ultime settimane", continuerà "il trattamento per il resto dell'anno su consiglio del medico"deve fermarsi per motivi di salute e rinvia tutte le rimanenti date del tour 2023 al 2024. Lo ha annunciato la 74enne rockstar su X (ex Twitter), spiegando che quegli show, insieme ...Dopo aver rimandato quelli previsti nel mese di settembre,ha posticipato tutti i concerti che avrebbe dovuto tenere con la E Street Band da qui alla fine del 2023. L'ha fatto su consiglio dei medici, mentre guarisce dall'ulcera peptica. Lo ...

Bruce Springsteen rinvia tutti i concerti del 2023 Agenzia ANSA

Bruce Springsteen si deve fermare, stop a tutti i concerti fino al 2024 «su consiglio medico» Open

Lo ha annunciato la 74enne rockstar: "in costante guarigione dall'ulcera peptica nelle ultime settimane", continuerà "il trattamento per il resto dell'anno su consiglio del medico" ...I fan di Bruce Springsteen dovranno attendere per rivedere il Boss di nuovo sul palco. Il cantante che la scorsa settimana ha spento 74 candeline ha rinviato i concerti del tour in programma per il re ...