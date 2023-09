Bronzetti-Fruhvirtova oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Ningbo 2023

(Di giovedì 28 settembre 2023) Luciase la vedrà contro Lindanei quarti di finale del WTA 250 di(Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. Per la seconda settimana di fila la romagnola si trova tra le migliori otto giocatrici. Agli ottavi, infatti, ha sbagliato poco o nulla contro l’ucraina Baindl, rifilandole un doppio 6-3 senz’appello. Adesso trova la giovane ceca, reduce dalla partita vinta in tre set contro la russa Anna Blinkova. La diciottenne di Praga, nonostante non stia riuscendo a confermarsi sui livelli della stagione passata, è sempre un’avversaria molto pericolosa su questa superficie.ha vinto l’unico precedente, disputato nel 2021 sulla terra rossa del torneo future di Jonkoping (Svezia). L’azzurra partirà favorita secondo le quote dei ...

Ons avanza nel torneo in Cina. Sarà Lindal'avversaria di LuciaDopo il successo della nostra Lucia Bronzett i, prosegue al Ningbo Open il cammino della testa di serie n.1 Ons Jabeur: la tunisina regola in due set la ...CENTRE COURT ore 9 (8)vsa seguire (1) Jabeur vs Zvonareva a seguire (2) Kvitova vs Shnaider a seguire Podoroska vs Siniakova

Lucia Bronzetti accede ai quarti di finale al WTA di Ningbo, vittoria ... Eurosport IT

Tennis. Partita perfetta al servizio. Bronzetti agli ottavi in Cina Quotidiano Sportivo

È un’eccellente Lucia Bronzetti quella che vince con l’ucraina Bandl negli ottavi del Wta 250 di Ningbo, in Cina. Contro un’avversaria di buon livello, numero 88, che tra l’altro l’aveva battuta netta ...Vanno in archivio gli ottavi di finale dei Ningbo Open 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a Ningbo, in Cina, giocati tutti in data odierna: l'unica azzurra presente nel tabellone di ...