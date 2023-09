Brian Chesky e John Elkann | La tecnologia deve ascoltare le emozioni

, Co - founder & CEO Airbnb, interviene così a Italian Tech Week 2023, in un dialogo con John Elkann, CEO Exor & Chairman di Stellantis e Ferrari. Di Daniele Alberti, Giulia Destefanis, ..., cofondatore e ad di Airbnb, riflette sulle qualità dell'Italia e delle imprese tecnologiche italiane nel corso della Italian Tech Week 2023, la conference sulle nuove tecnologie, l'...

Torino, 28 set. (askanews) – “Ci siamo sforzati di non diventare nemici degli alberghi: per ogni 1.500 dollari spesi in ospitalità, solo uno va ad Airbnb. Questo fa crescere la torta e non toglie null ...Il cofondatore e ad della piattaforma per gli affitti brevi racconta le sue radici italiane e spiega: "Nel settore turismo c'è posto per tutti" ...