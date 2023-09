Breve storia dell’odio tra Gasperini e la Fiorentina

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 28 settembre 2023) Non tutte le antipatie nascono da una stretta di mano troppo molle, da una parola al posto sbagliato: ci sono anche quelle che spuntano dalla strada che porta alla Champions League. Gian Pieroe lala trovano così, in un soleggiato pomeriggio genovese di metà febbraio del 2009.allena il Genoa, indossa ancora quei piumini grossi che hanno gli zii con una vita segreta in provincia. I capelli neri non ancora scomparsi del tutto, come la facile inclinazione all’irascibilità. Sono calciatori Thiago Motta, Raffaele Palladino, Giandomenico Mesto, inconsapevoli eredi di una scuola tattica che deve ancora venire. Ci sono poi Diego Milito e Alberto Gilardino, Juan Manuel Vargas, ovviamente Mimmo Criscito.e Genoa sono divise da un solo punto, tra il quinto e il quarto posto che vale ...