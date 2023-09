Brandizzo | oggi i funerali di 3 dei 5 operai morti nell' incidente ferroviario

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Chivasso (To), 28 set. - (Adnkronos) - Giornata di lutto regionalein Piemonte per idi tre delle cinque vittime dell'diverificatosia notte tra il 30 e il 31 agosto scorso mentre stavano eseguendo lavori di manutenzione sui binari. Chivasso ha dato l'ultimo saluto a Giuseppe Aversa, mentre sempre questa mattina a Sant'Antonino Isola, quartiere di Vercelli, si sono svolte le esequie di Giuseppe Saverio Lombardo, a cui ha presenziato il presidente della Regione, Alberto Cirio e questo pomeriggio sempre a Vercelli si svolgeranno idi Michael Zanera. Domani aci sarà l'ultimo saluto a Giuseppe Sorvillo e sabato ancora a Vercelli di Kevin Laganà, la più giovane delle 5 vittime. “No non ...